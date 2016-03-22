Решить проблему JS / кроссбраузерности на Opencart

С момента выхода новой версии iOS 9.2.1 в нашем магазине на базе Opencart 1.5.6.4 появилась проблема подмены фото. Т.е. девайс с этой версией операционки подставляет при "гулянии" по сайту фото с сайта, но совсем другие. На более ранних версиях iOS и на других устройствах всё работает. Есть видео и фото где проблематика зафиксирована. Ссылки на сайт, видео и архив с фото в приложении. К теме выложил несколько фото, где видно что капча лезет в гелерею и наоборот фото из галереи на месте капчи, но подробнее см. в документе. Оплатим 7000 руб. тому, кто уберёт проблему(при этом старое всё конечно же должно также работать).

После выбора исполнителя предоставим архив с БД и файлами.