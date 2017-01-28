в шапку сайта вывести ряд правок по ТЗ. ТЗ в личку исполнителю Корректировки должны корректно отображаться в адаптиве и шаблоне.
Нужен программист для работы над крупным проектом.
Ищем ответственного человека для написания и проверки программного кода в Symphony 2.
Требования - быть на связи и быстро устранять возникающие проблемы, быстро проводить доработки.
Наша цель создать действительно серьезный интернет ресурс для юристов и заказчиков юридических услуг. Ищем таланты.
Место нахождения Ростов-на-Дону, Россия.
Человек должен быть в офисе, либо должны быть обеспечены средства контроля часов работы программиста.
сайт.
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