Открыть файл .SO

Мне нужно создать 4 сайта одностраничника в одном стиле по одной теме. тема сайтов WeB дизайн. (Я прохожу обучение по маркетингу мне нужно для отчета создать эти 4 сайта) Эти 4 сайта представляют собой линеку продуктов. ...