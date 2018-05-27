Плагин для Joomla

Существует работающий функциональный аналог того, что необходимо сделать. Старый сайт работает на Wordpress. Новый сайт сделан на Joomla. Стоит задача перенести функционал со старого сайта на новый.

Суть того что делает старый сайт.

Это сайт поликлиники. Если посетитель сайта (пациент поликлиники) решает записаться на прием к врачу и у него есть карточка в поликлинике, то ему надлежит воспользоваться именно этим инструментом на сайте поликлиники.

Посетитель вводит следующие данные

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Контактный телефон

Выбирает из комбобокса специальность врача и после выбора специальности выбирает фамилию врача из доступных по этой специальности. Далее пациент указывает желаемую дату и время приема. При этом ему доступны только те даты и то время, которые свободны в расписании врача в базе данных поликлиники. Если в это время приема у врача нет или кто то уже записан на это время, то соответственно запись на это время и на эту дату для пациента не доступна. Далее система проверяет, есть ли такой пациент (ФИО+ Дата Рождения) в базе данных поликлиники. Если такого пациента нет, то выдаётся сообщение, что такой пациент не найден, и предлагается проверить правильность заполнения данных. Если карточка пациента найдена в базе данных поликлиники, то производится запись на прием. Время в базе обозначается как занятое этим пациентом, а пациенту отображается такой вот талон самозаписи

Название "Название поликлиники"

ТАЛОН №287368 на прием к врачу

Дата посещения: 17.05.2018

Время посещения: c: 16:30 по: 17:00

Врач: Ш********* Николай В***********

Кабинет №: каб. 209 (Кабинет 209)

Пациент: Имяреков Имярек Имярекович

Номер карты: 12334789

Можно посмотреть как это выглядит на сайте поликлиники:

Практически это выглядит так http://mc-72.ru/informaciya/selfrecording/ Теперь все это нужно воспроизвести на Joomla. Ip адрес, номер порта логин и пароль будут предоставлены исполнителю работ. Дамп базы данных структура и названия необходимых полей также будут предоставлены исполнителю работ. Посмотреть модули Wordpress (старого сайта), которые обеспечивают описанный функционал так же можем предоставить. Если настоящее ТЗ покажется неполным или непонятным, готовы уточнить, пояснить, обсудить.