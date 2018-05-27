Плагин для Joomla

Верстка готова. Нужно натянуть + доработать главную по ТЗ. Самописный проект на PHP доска объявлений по недвижимости – документации нет, но Senior ответит на ваши вопросы. Ниже mid – не беспокоить. Проект не простой. Работа через GitHub. ТЗ ...
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Существует работающий функциональный аналог того, что необходимо сделать. Старый сайт работает на Wordpress. Новый сайт сделан на Joomla. Стоит задача перенести функционал со старого сайта на новый.
Суть того что делает старый сайт.
Это сайт поликлиники. Если посетитель сайта (пациент поликлиники) решает записаться на прием к врачу и у него есть карточка в поликлинике, то ему надлежит воспользоваться именно этим инструментом на сайте поликлиники.
Посетитель вводит следующие данные
- Фамилия
- Имя
- Отчество
- Дата рождения
- Контактный телефон
Название "Название поликлиники"
ТАЛОН №287368 на прием к врачу
Дата посещения: 17.05.2018
Время посещения: c: 16:30 по: 17:00
Врач: Ш********* Николай В***********
Кабинет №: каб. 209 (Кабинет 209)
Пациент: Имяреков Имярек Имярекович
Номер карты: 12334789
Можно посмотреть как это выглядит на сайте поликлиники:
Практически это выглядит так http://mc-72.ru/informaciya/selfrecording/ Теперь все это нужно воспроизвести на Joomla. Ip адрес, номер порта логин и пароль будут предоставлены исполнителю работ. Дамп базы данных структура и названия необходимых полей также будут предоставлены исполнителю работ. Посмотреть модули Wordpress (старого сайта), которые обеспечивают описанный функционал так же можем предоставить. Если настоящее ТЗ покажется неполным или непонятным, готовы уточнить, пояснить, обсудить.
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