Название говорит само за себя. Версия ДЛЕ 9,8.
Разработка, установка модулей на Opencart
Работы проводятся на ocStore 1.5.3.1
1. Установить, проверить работу модуля скидок : http://opencartforum.ru/files/file/80-skidki-ot-summy-zakaza/
Мы точно не знаем, работает ли модуль на данной версии, но нужно, что бы его функционал полностью работал. В корзине, при оформлении заказа цена должна рассчитываться сразу, автоматически, при наборе определенной суммы.
+ вывод информации в корзине, что была применена скидка, старая цена должна быть перечеркнута, а новая написана рядышком.
2. Задача такая:
Есть товар "Подгузники Муни" стоят 1000р, при покупке 3 упаковок цена на 1 упаковку должна быть 950р. И так далее, при покупке 100 упаков, цена 900р.
Так же как и в первом модуле, хотелось бы выставлять скидку на определенные товары и так же, что бы цена в корзине, при оформлении автоматически была уже со скидкой. Если это как-то можно сделать в модуле выше, то отлично нужно объяснить, как это сделать или доработать.
+ так же в корзине, при оформлении информация о том, что была применена скидка.
3. Установить и настроить: http://opencartforum.ru/files/file/324-modul-simple-uproschennaia-registratciia-i-zakaz/
4. Вывести у товаров в категориях : "Наличие на складе: Есть"
Желательно указать цены по каждому пункту и примерные сроки.
Выбранный исполнитель
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