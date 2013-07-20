Разработка, установка модулей на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок178 просмотров

Работы проводятся на ocStore 1.5.3.1

1. Установить, проверить работу модуля скидок : http://opencartforum.ru/files/file/80-skidki-ot-summy-zakaza/

Мы точно не знаем, работает ли модуль на данной версии, но нужно, что бы его функционал полностью работал. В корзине, при оформлении заказа цена должна рассчитываться сразу, автоматически, при наборе определенной суммы.

+ вывод информации в корзине, что была применена скидка, старая цена должна быть перечеркнута, а новая написана рядышком.

2. Задача такая:

Есть товар "Подгузники Муни" стоят 1000р, при покупке 3 упаковок цена на 1 упаковку должна быть 950р. И так далее, при покупке 100 упаков, цена 900р.

Так же как и в первом модуле, хотелось бы выставлять скидку на определенные товары и так же, что бы цена в корзине, при оформлении автоматически была уже со скидкой. Если это как-то можно сделать в модуле выше, то отлично нужно объяснить, как это сделать или доработать.

+ так же в корзине, при оформлении информация о том, что была применена скидка.

3. Установить и настроить: http://opencartforum.ru/files/file/324-modul-simple-uproschennaia-registratciia-i-zakaz/

4. Вывести у товаров в категориях : "Наличие на складе: Есть"

Желательно указать цены по каждому пункту и примерные сроки.

ocStoreOpencart
12 лет назад
BingoS
Даниил 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Alex_Neo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 лет назад
$100
2 дня
Доволен сотрудничеством с Александром! Все сделано точно по ТЗ и точно в срок! Рекомендую !
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Alex_Neo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 лет назад