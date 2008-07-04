Скрипт прокрутки фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок266 просмотров

Языки программирования - Java или Ajax, менее приоритетно Flash

Скрипт должен работать следующим образом:

Подводим курсор к правому краю - пошла прокрутка вправо, подводим к левому - влево. Чем курсор ближе к центру, тем прокрутка медленнее, соответственно, чем дальше курсор, тем прокрутка быстрее. Мышку отвели за пределы рабочей области скрипта - прокрутка остановилась.

Все изображения будут ссылками, между ними одинаковое расстояние, высота фиксированная, ширина варьируется.

Желательно, чтобы вывод фотографий был резиновым (растягивался по ширине страницы).

На вложенной картинке, пример, как должен выглядеть результат работы скрипта.

AJAXJava
17 лет назад
Crugko
Павел 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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