Скрипт прокрутки фотографий

Языки программирования - Java или Ajax, менее приоритетно Flash

Скрипт должен работать следующим образом:

Подводим курсор к правому краю - пошла прокрутка вправо, подводим к левому - влево. Чем курсор ближе к центру, тем прокрутка медленнее, соответственно, чем дальше курсор, тем прокрутка быстрее. Мышку отвели за пределы рабочей области скрипта - прокрутка остановилась.

Все изображения будут ссылками, между ними одинаковое расстояние, высота фиксированная, ширина варьируется.

Желательно, чтобы вывод фотографий был резиновым (растягивался по ширине страницы).

На вложенной картинке, пример, как должен выглядеть результат работы скрипта.