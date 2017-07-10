Спарсить товары из нескольких магазинов.

Добрый день, необходимо спарсить товары с сайтов ДНС, Мвидео и Ulmart.

Спарсить необходимо все детальные фото, название, цену и все характеристики(каждая в отдельную колонку а не просто блок с ними!)

В заявке указывайте цену за каждый из сайтов (без этого заявки отклоняем), спарсить надо именно в таком порядке, так как на ulmart очень много товаров и это на долго, а нам тоже надо уже начинать заполнение базы.

Оплата только поэтапно.