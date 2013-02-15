Верстку интегрировать в wordpress

У нас есть скрипт, которому уже несколько лет. Сейчас пришло время переработать его и сделать редизайн. В пару словах что за скрипт. Это скрипт для сеошников. Этакая мини-sape , только для личного пользования. Туда можно добавлять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://pics.kz/i1/6a/ee/6aee1c32ce5ed75d6c1e68f2472b9ce4.png форма регистрации
http://pics.kz/i1/5d/81/5d813c9b727145ec644d70a21508c29c.jpg она отдельно
http://pics.kz/i2/70/d6/70d6eb141ca624bd211ebce414f6ab59.jpg - вопрос-ответ
http://pics.kz/i3/5d/cc/5dcc4f0efa0d2c72167d40b544c17f11.jpg - задать вопрос
http://pics.kz/i2/9d/bb/9dbbda87d569fa593be552a237822b78.jpg - авторизация
http://pics.kz/i3/50/ac/50acf872a638cbb5f0bc25de14160a9a.jpg - восстановить пароль
http://pics.kz/i3/b3/1c/b31c43b469621bdba99d53240907879e.jpg - страница
http://pics.kz/i3/26/a1/26a15488622bca59641930ded8438d39.jpg та же страница с открытой кнопкой
http://pics.kz/i2/bc/1e/bc1e74dac6116941e92501e7369e8bf1.jpg - лента записей блога
http://pics.kz/i2/aa/2f/aa2f54f4edc848631154258f57982fcf.jpg - запись в блоге внутри
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