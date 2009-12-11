Буклет для форума

Общая визитка для компании, которая занимается продажей бинбегов (кресло груша и т.д.) Что хочется в итоге получить: яркую, запоминающуюся, нестандартную визитку, которая будет раздаваться промо всем посетителям ТЦ. На ней должен быть логотип (или она сама должна быть ...
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Необходимо оформить буклет международного форума на основе дизайна аналогичного буклета (весь необходимый контент имеется).
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