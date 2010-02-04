Разработка листовки

Необходимо оформить и подготовить к печати несколько коммерческих предложений.

Дизайн листовки должен выглядеть ввиде рабочего стола WinXP, с разными открытыми окнами в которых будет текст о компании, менюшки и т.д. должны быть стилизованы под текст коммерческих предложений.

Все КП свзаны с ИТ - аутсорсинг, создание сайтов, 1с, хостинг - открытые окна и запущенные программы должны быть соотвествующими...

К работе необходимо подойти с вооброжением.

Жду Ваших предложений.

Текст и пример как все должно быть (рисовал от руки - качество не очень =) ) во вложении.