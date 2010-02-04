Разработка листовки

Верстка полиграфииЗавершен36 заявок484 просмотра
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Необходимо оформить и подготовить к печати несколько коммерческих предложений.

Дизайн листовки должен выглядеть ввиде рабочего стола WinXP, с разными открытыми окнами в которых будет текст о компании, менюшки и т.д. должны быть стилизованы под текст коммерческих предложений.

Все КП свзаны с ИТ - аутсорсинг, создание сайтов, 1с, хостинг - открытые окна и запущенные программы должны быть соотвествующими...

К работе необходимо подойти с вооброжением.

Жду Ваших предложений.

Текст и пример как все должно быть (рисовал от руки - качество не очень =) ) во вложении.

14 лет назад
porochkin
Дмитрий 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
maxussr
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Много лет работаю с дизайнерами на удаленной основе, часто подобный опыт работы был отрицательным, НО Максим поразил подходом к работе - качественно, быстро и самое главное не имея четкого ТЗ Максим выполняет работу на все 100% !! Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Отличный заказчик — все требования формулирует четко и по существу, своевременно оплачивает работу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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