Требуется разработка евро буклета для печати. Ищем дизайнера с опытом и хорошим портфолио. Укажите расценки и примеры работ. Работа срочная.
Дизайн и верстка журнала
Всем здравствуйте!
Я не так давно стартанул журнал о бизнесе, моде и спорте. Пока подготовил только 2 выпуска. Все делаю сам с нуля в приложении InDesign, пока только на репутацию.
Сейчас требуется подготовить новый выпуск. Интересует цена и условия сотрудничества. Особенно интересуют предложения с возможным дальнейшим сотрудничеством. Периодичность номеров - раз в месяц.
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