Дизайн и верстка журнала

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Открыт3 заявки21 просмотр

Всем здравствуйте!

Я не так давно стартанул журнал о бизнесе, моде и спорте. Пока подготовил только 2 выпуска. Все делаю сам с нуля в приложении InDesign, пока только на репутацию.

Сейчас требуется подготовить новый выпуск. Интересует цена и условия сотрудничества. Особенно интересуют предложения с возможным дальнейшим сотрудничеством. Периодичность номеров - раз в месяц.

Верстка книгAdobe InDesign
21 час назад
Иван
 
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Заявки фрилансеров

Аліна
 
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16 часов назад
16 часов назад
Гиоргии
 
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11 часов назад
21 отзыв
20 часов назад
Евгений
 
42 года
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10 часов назад
33 отзыва
20 часов назад
#1
Верстка полиграфии