Всем здравствуйте!

Я не так давно стартанул журнал о бизнесе, моде и спорте. Пока подготовил только 2 выпуска. Все делаю сам с нуля в приложении InDesign, пока только на репутацию.

Сейчас требуется подготовить новый выпуск. Интересует цена и условия сотрудничества. Особенно интересуют предложения с возможным дальнейшим сотрудничеством. Периодичность номеров - раз в месяц.