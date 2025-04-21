Ищется графический дизайнер для разработки меню для общепита. Необходимо создать оформление напитков и сделать все в одном стиле. Задача включает отрисовку элементов или использование редактора для компоновки.
Дизайн евро буклета для печати
Необходимо разработать евро буклет для печати. Работа срочная, требуется дизайнер с хорошим портфолио. Пожалуйста, указывайте свои расценки и примеры работ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии3 заявкиОткрыт2 дня назад
Требуется дизайнер для верстки листов ежедневника по техническому заданию. Необходимо подготовить материалы для печати, учитывая, что ежедневник предназначен в подарок девушке. Опыт в создании подобных продуктов будет преимуществом. Дедлайн — 12 мая.Верстка полиграфии1 заявкаОткрыт5 дней назад
- $15
Требуется разработать дизайн гриль-меню размером 30×40 см с яркими и сочными фотографиями. Макет должен соответствовать техническим нормам типографии 'колибри'. Финальный файл необходимо предоставить в формате Adobe Illustrator.Верстка полиграфии14 заявокОткрыт12 дней назад
Требуется дизайнер для разработки красивого каталога в формате PDF. Необходимо учитывать все технические требования и пожелания к дизайну. Важно создать привлекательный и функциональный продукт для полиграфии.Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт5 дней назад
Требуется графический дизайнер для доработки полиграфии в соответствии с айдентикой фестиваля. Необходимо также разработать анимационную афишу для рекламных целей. Ищем специалиста с опытом в создании визуальных материалов для мероприятий.Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт6 дней назад
Ищется дизайнер для разработки дизайна гайда и оформления методички. Необходим опыт работы с гайдбуками, современный минималистичный стиль и чувство стиля. Работа выполняется онлайн с четким техническим заданием и референсами.Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт11 дней назад
Требуется дизайнер для создания и визуализации гайда в PDF-формате объемом 30-50 страниц. Все необходимые материалы, включая текст и изображения, будут предоставлены. Исполнитель отвечает за дизайн и визуализацию. Возможна оплата за тестовый слайд при положительном отклике на портфолио.Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт14 дней назад
Требуется графический дизайнер для создания вертикальной листовки формата A5, ориентированной на родителей детей 7–12 лет. Листовка должна быть яркой, эмоциональной, но легко читаемой. Предоставим фото для использования и открыты к креативным идеям исполнителя.Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт14 дней назад
Требуются дизайнеры для верстки фотокниг с оплатой за разворот. Есть около 20 заказов в очереди. Оплата зависит от опыта и срочности: 30/40/50 руб. за разворот.Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт22 дня назад
Ищется дизайнер для разработки пригласительного на 2 страницы в формате PDF. Требуется креативный подход и внимание к деталям. Предпочтения по цветам и стилю будут предоставлены. Сроки выполнения обсуждаются.Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт24 дня назад