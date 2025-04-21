Дизайн евро буклета для печати

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Открыт3 заявки7 просмотров

Необходимо разработать евро буклет для печати. Работа срочная, требуется дизайнер с хорошим портфолио. Пожалуйста, указывайте свои расценки и примеры работ.

Дизайн листовок
день назад
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