Дизайн карты фан-клуба

Необходимо разработать дизайн пласт.карты (футбольный фан-клуб).

В архиве:

1) карта.jpg - вариант, который сделали, но он не нравится (как-то просто)

2) Лого футбольного клуба 1 и 2.ai - соответственно логотипы клуба. Лучше использовать круглый, но не обязательно.

3) Лого фан-клуба.cdr - логотип нашего фан-клуба.

Цвета использовать только те, что есть на логотипах...

Карта в векторе...

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Бюджет к сожалению невелик, так что выберу предложение подешевле..

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ЗЫ срок - чем раньше, тем лучше!