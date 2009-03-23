Срочно! Нужна визитка

Требуется личная визитка для бухгалтера. Должен присутствовать следующий текст: "Бухгалтерское сопровождение. Налоговая отчетность.", и, разумеется, ФИО (точнее имя и фамилия), тел., e-mail... пожалуй все. Приветствуются неординарные решения. Жду предложений. Спасибо.

P.S. к сожалению, не имею возможности общаться с каждым лично, да и сложно таким образом сделать выбор - предложений много, портфолио у всех замечательные. а потому хотелось бы увидеть конкретные работы на мою тематику и далее уже вести разговор о сотрудничестве.