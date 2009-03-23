Срочно! Нужна визитка

$50
Верстка полиграфииЗавершен76 заявок955 просмотров
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Требуется личная визитка для бухгалтера. Должен присутствовать следующий текст: "Бухгалтерское сопровождение. Налоговая отчетность.", и, разумеется, ФИО (точнее имя и фамилия), тел., e-mail... пожалуй все. Приветствуются неординарные решения. Жду предложений. Спасибо.

P.S. к сожалению, не имею возможности общаться с каждым лично, да и сложно таким образом сделать выбор - предложений много, портфолио у всех замечательные. а потому хотелось бы увидеть конкретные работы на мою тематику и далее уже вести разговор о сотрудничестве.

15 лет назад
aliskova
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
m2418577
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня
Отличная работа. Очень довольна сотрудничеством - порадовал креативный подход и отсутствие стандартных шаблонов. Как результат - эффектно, стильно, подчеркнуто индивидуально и... просто красиво. Респект.
Было приятно сотрудничать. Ничего лишнего, все по существу.
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