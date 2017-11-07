Дизайн макет корпоративной газеты

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Закрыт5 заявок220 просмотров

Требуется создание дизайн-макета первой полосы корпоративной газеты.   

Цель корпоративная газета компании  

  • Газета оператора кабельного телевидения.
  • Информирование абонентов о телеканалах и анонсах
  • Информирование о деятельности оператора
Разделы

  • Телепрограмма на 2 телеканала на неделю
  • Анонсы телеканалов
  • Предложения оператора
  • Афиша театров
Аdobe indesign (не обязательно).  

- Формат А3   

- Цвет 4+4   

- Поля верхнее и нижнее  – 15 мм, левое и правое по 10 мм.   

РАБОТА БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.  

ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА ПО МЕРЕ ВЫПОЛНЕНИЯ.

8 лет назад
Newspaper77
Василий 
51 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Julia777design
Юлия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$20
3 дня

Заявки фрилансеров

Julia777design
Юлия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад