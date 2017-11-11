Добрый день! Необходимо создать рекламную брошюру о туристическом агентстве. Формат - стандартный альбом для рисования. Будет распечатываться соответственно как брошюра. Во вложенном файле примерный образец того, что нужно. Оформление кубиками должно остаться ...
Макет рекламный в газету.
Необходимо создать рекламный макет для размещения в газете,выделенная площадь 15,5смх12см. Суть рекламной кампании – информирование опроведении акции ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ(снижение цены наСВИНИНУ НЕСОРТОВОГО РАЗРУБА).
1. Необходимо ярко обозначить, старую цену 257рублей и новую 225 рублей
2. Донести до потребителя информацию о том, чтоакция проводится совместно со свинокомплексом, расположенном в с.Прохоры(село
Прохоры)
3. В макете ЖЕЛАТЕЛЬНО разместить логотипы торговыхточек в которых планируется акция.
4. Указать адрес торговых точек: магазин «Сфера»п.Кавалерово ул.Чехова 41(территория старого рынка), павильон «Мясорубка»
п.Кавалерово, Центральный рынок (рядом с прицепом Каменского рыбзавода)
5. Сроки проведения акции с 16.11.2017 по 7.11.2017
Макет необходимо подготовить вцветном и чёрно-белом варианте. Подготовить необходимо до 12.11. включительно.
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