Макет рекламный в газету.

Сергей - профессионал. Своей работой попал прямо в точку! Из ТЗ сделал качественный продукт, не было кучи нудных и долгих объяснений того что мне нужно было, Сергей задал два уточняющих вопроса и через 7 часов выдал то, что мне нужно было, работа была нетепичная, всё отрисовывалось вручную. С удовольствием буду сотрудничать и дальше, рекомендую.