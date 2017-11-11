Макет рекламный в газету.

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен13 заявок321 просмотр

 Необходимо создать рекламный макет для размещения в газете,выделенная площадь 15,5смх12см. Суть рекламной кампании – информирование опроведении акции ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ(снижение цены наСВИНИНУ НЕСОРТОВОГО РАЗРУБА).

1.      Необходимо ярко обозначить, старую цену 257рублей и новую 225 рублей

2.      Донести до потребителя информацию о том, чтоакция проводится совместно со свинокомплексом, расположенном в с.Прохоры(село

Прохоры)

3.      В макете ЖЕЛАТЕЛЬНО разместить логотипы торговыхточек в которых планируется акция.

4.      Указать адрес торговых точек: магазин «Сфера»п.Кавалерово ул.Чехова 41(территория старого рынка), павильон «Мясорубка»

п.Кавалерово, Центральный рынок (рядом с прицепом Каменского рыбзавода)

5.      Сроки проведения акции с 16.11.2017 по 7.11.2017

Макет необходимо подготовить вцветном и чёрно-белом варианте. Подготовить необходимо до 12.11. включительно. 

8 лет назад
coalminer
Дмитрий 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$25
1 день
Сергей - профессионал. Своей работой попал прямо в точку! Из ТЗ сделал качественный продукт, не было кучи нудных и долгих объяснений того что мне нужно было, Сергей задал два уточняющих вопроса и через 7 часов выдал то, что мне нужно было, работа была нетепичная, всё отрисовывалось вручную. С удовольствием буду сотрудничать и дальше, рекомендую.
Отличный заказчик! Понятное задание, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад