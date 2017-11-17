Создание брошюры-презентации для турагентства

Добрый день!

Необходимо создать рекламную брошюру о туристическом агентстве. Формат - стандартный альбом для рисования. Будет распечатываться соответственно как брошюра. Во вложенном файле примерный образец того, что нужно. Оформление кубиками должно остаться таким же, как и в образце, так как туризм - это одно из направлений компании с общим брендом Nova Technology. Есть вариант этой же презентации в кривых с расширением indd. Если необходимо отправлю на почту.

Общий объем презентации - 5-6 листов. Обратите внимание - листов. Это 10-12 страниц.

Вводную информацию об агентстве можно посмотреть здесь http://suntravel62.ru/

Брошюра должна быть стильной, но красочной. Фотографии агентства, сотрудников и текст - наши. Возможно, какие-то элементы надо будет отрисовывать самостоятельно. Например, пальмы, достопримечательности.

В заявках обязательно ставим цену и сроки. Без этого заявки не рассматриваются.

Только постоплата. Способы оплаты - карта Сбербанка или рублевый кошелек webmoney.