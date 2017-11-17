Создание брошюры-презентации для турагентства

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен17 заявок380 просмотров

Добрый день!

Необходимо создать рекламную брошюру о туристическом агентстве. Формат - стандартный альбом для рисования. Будет распечатываться соответственно как брошюра. Во вложенном файле примерный образец того, что нужно. Оформление кубиками должно остаться таким же, как и в образце, так как туризм - это одно из направлений компании с общим брендом Nova Technology. Есть вариант этой же презентации в кривых с расширением indd. Если необходимо отправлю на почту.  

Общий объем презентации - 5-6 листов.  Обратите внимание - листов. Это 10-12 страниц. 

Вводную информацию об агентстве можно посмотреть здесь http://suntravel62.ru/

Брошюра должна быть стильной, но красочной. Фотографии агентства, сотрудников и текст - наши. Возможно, какие-то элементы надо будет отрисовывать самостоятельно. Например, пальмы, достопримечательности. 

В заявках обязательно ставим цену и сроки. Без этого заявки не рассматриваются.

Только постоплата. Способы оплаты - карта Сбербанка или рублевый кошелек webmoney.

8 лет назад
Archukova
Татьяна 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mayba
Алена 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
3 дня назад
8 лет назад
$25
3 дня
Рекомендую данного автора, как очень оперативного и "слышащего" человека. Работа сдана во время и согласно ТЗ.
Хороший заказчик. Понятное задание, оплата сразу же.

Заявки фрилансеров

Mayba
Алена 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
3 дня назад
8 лет назад