Здравствуйте! Нужно сверстать макет каталога и подготовить его к печати. Формат макета — А3, двусторонний, по две страницы на каждой стороне. Стиль спокойный, современный. Выполнить задание нужно ...
Создание брошюры-презентации для турагентства
Добрый день!
Необходимо создать рекламную брошюру о туристическом агентстве. Формат - стандартный альбом для рисования. Будет распечатываться соответственно как брошюра. Во вложенном файле примерный образец того, что нужно. Оформление кубиками должно остаться таким же, как и в образце, так как туризм - это одно из направлений компании с общим брендом Nova Technology. Есть вариант этой же презентации в кривых с расширением indd. Если необходимо отправлю на почту.
Общий объем презентации - 5-6 листов. Обратите внимание - листов. Это 10-12 страниц.
Вводную информацию об агентстве можно посмотреть здесь http://suntravel62.ru/
Брошюра должна быть стильной, но красочной. Фотографии агентства, сотрудников и текст - наши. Возможно, какие-то элементы надо будет отрисовывать самостоятельно. Например, пальмы, достопримечательности.
В заявках обязательно ставим цену и сроки. Без этого заявки не рассматриваются.
Только постоплата. Способы оплаты - карта Сбербанка или рублевый кошелек webmoney.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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