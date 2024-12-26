Дизайн макетов этикеток для БАДов

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Закрыт2 заявки13 просмотров

Требуется профессиональный дизайнер для разработки макетов этикеток для биологически активных добавок (БАДов). Ожидается креативный подход и внимание к деталям. Пожалуйста, предоставьте примеры прошлых работ в данной области.

Дизайн объектов
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Зара
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
201 отзыв
4 месяца назад
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