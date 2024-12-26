Дизайн макетов этикеток для БАДов

Требуется подготовить верстку 1 и 3 страниц книги: титульный лист с заголовочной группой, издательской маркой и группой, а также грамотное оформление текста на 3 странице с выравниванием и без типографических ошибок. Убедитесь в отсутствии дыр в тексте и добейтесь качественного оформления.