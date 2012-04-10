Дизайн отчёта в стиле глянцевого журнала - 6 стр.

$100
Верстка полиграфииЗавершен4 заявки554 просмотра
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#1$100

Уважаемые веблансеры!

Необходимо срочно подготовить отчёт для презентации 5-ти проектов и оформить его в стиле глянцевого журнала:

1) Маркетинговые исследования для "Нева Фильм";

2) Корпоративный портал от KinoYoung;

3) Экологический проект;

4) Flash и Prомо-игры;

5) KinoYoung в новом формате.

Подробное техническое задание находится во вложении.

Примечание: весит много, т.к. много картинок.

P.S.

Если детальную проработку сделать не успеваете, пожалуйста,

предоставьте хотя бы концепцию.

С уважением,

Отдел разработчиков ООО «ЭкоСофт».

12 лет назад
EcoSoft
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
radiokid
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
#1
Отличная работа! В ходе сотрудничества Екатерина проявила себя как ответственный и профессиональный исполнитель. Хочу отметить, что Екатерина участвует в нашем конкурсе второй раз.. и несмотря на то, что в первом конкурсе (по дизайну сайта для Фан Спорт) она не победила, это не остановило её! И вот победа! Участвуйте и побеждайте! Рекомендую.
Отличный заказчик, подробное тех задание, своевременная оплата. Довольна сотрудничеством, обращайтесь еще!)
Заявки фрилансеров
radiokid
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
#1
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