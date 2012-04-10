Дизайн отчёта в стиле глянцевого журнала - 6 стр.

Отличная работа! В ходе сотрудничества Екатерина проявила себя как ответственный и профессиональный исполнитель. Хочу отметить, что Екатерина участвует в нашем конкурсе второй раз.. и несмотря на то, что в первом конкурсе (по дизайну сайта для Фан Спорт) она не победила, это не остановило её! И вот победа! Участвуйте и побеждайте! Рекомендую.