Дизайнер полиграфии

$1000
Верстка полиграфииЗакрыт19 заявок456 просмотров
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Дизайнер полиграфии (фрилансер/полный день)

Требования:

- 18-35 лет

- ВО (дизайнерское или художественное),

- знание CorelDraw, Photophop, Illustrator и др.;

- приветствуется наличие образования в художественной школе

- креативное мышление, желание реализовать свой потенциал.

Обязанности:

- разработка плакатов, буклетов и другой полиграфической и сувенирной продукции.

- дизайнерское оформление и верстка макетов

- допечатная подготовка

Дополнительная информация: з/п по результатам собеседования.

Просьба кандидатов, соответствующих указанным требованиям, высылать свое резюме с пометкой "дизайнер" по адресу [email protected]

с указанием желаемого уровня з/п,

(044)227-43-49

13 лет назад
buro-lev
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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