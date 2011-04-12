Нужен дизайнер в издательство

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В книжное издательство выпускающее учебную литературу требуется дизайнер на полный рабочий день, опыт от года.

Требование:

- Знание графических программ: Adobe Illustrator, Adobe

Photoshop.

- Знание программ верстки: Adobe InDesign, QuarkXpress.

опыт выполнения многостраничных макетов для офсетной

печати.

- наличие художественного образования приветствуется.

Обязанности: дизайн и верстка многостраничных макетов для

типографий.

Зарплата от 35000 руб.

13 лет назад
lusinda
Любовь 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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