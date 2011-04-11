Срочно требуется хороший дизайнер

Верстка полиграфииЗакрыт4 заявки434 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работа не подразумевает сидение в офисе‚ работайте дома или где вам удобно за вашим компьютером‚ главное чтоб у вас было время на работу и на общение с нашими менеджерами‚ которые будут вас снабжать необходимой информацией. Общение в основном icq‚ skype. Менеджеры в основном девушки‚ так что если любите крепкое словцо – просьба не беспокоить. Культурный уровень важен. Так же если не уверены что у вас будет достаточно времени – тоже не беспокоить. Если вы угрюмый пессимист – туда же!

Необходимо создавать макеты выпускных фотоальбомов‚ быстро‚ качественно‚ и переделывать пока не понравится заказчику.

Набираем всех дизайнеров на freelance‚ но если вы из Москвы‚ будете хорошо работать‚ и вам это будет интересно - возьмем в штат.

Дорогие дизайнеры‚ для получения работы не нужно звонить‚ нужно быть хорошим дизайнером и хорошо сделать конкурсное задание, которое лежит по ссылке http://www.sendspace.com/file/rjq91o затем отправить его на почту, которая указана в конкурсном задании и ждать ответа.

Оплата сдельная‚ по проектам.

- за каждый разворот концепта - 800 руб.

- верстка - 140 руб. за каждую страницу альбома.

- разработка дизайна для обложки - 1000 руб.

На вакансию не откликаться, т.е. резюме не высылать. ДЕЛАЙТЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ.

13 лет назад
Shnuriman
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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