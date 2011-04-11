Кампания GDS осуществляет набор дизайнеров, которые работают в сфере полиграфия. Нужно, чтобы вы работали в данной сфере как минимум год, а также нужно чтобы ваши цены были не завышены. Также вы должны иметь портфолио, в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа не подразумевает сидение в офисе‚ работайте дома или где вам удобно за вашим компьютером‚ главное чтоб у вас было время на работу и на общение с нашими менеджерами‚ которые будут вас снабжать необходимой информацией. Общение в основном icq‚ skype. Менеджеры в основном девушки‚ так что если любите крепкое словцо – просьба не беспокоить. Культурный уровень важен. Так же если не уверены что у вас будет достаточно времени – тоже не беспокоить. Если вы угрюмый пессимист – туда же!
Необходимо создавать макеты выпускных фотоальбомов‚ быстро‚ качественно‚ и переделывать пока не понравится заказчику.
Набираем всех дизайнеров на freelance‚ но если вы из Москвы‚ будете хорошо работать‚ и вам это будет интересно - возьмем в штат.
Дорогие дизайнеры‚ для получения работы не нужно звонить‚ нужно быть хорошим дизайнером и хорошо сделать конкурсное задание, которое лежит по ссылке http://www.sendspace.com/file/rjq91o затем отправить его на почту, которая указана в конкурсном задании и ждать ответа.
Оплата сдельная‚ по проектам.
- за каждый разворот концепта - 800 руб.
- верстка - 140 руб. за каждую страницу альбома.
- разработка дизайна для обложки - 1000 руб.
На вакансию не откликаться, т.е. резюме не высылать. ДЕЛАЙТЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ.
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