Изменить формат картинок детской книги

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт11 заявок431 просмотр

Задача: изменить формат имеющихся страниц цветной книги, иначе расположить на них текст, сделать читабельным на фоне картинки и по шрифту отвечающим гигиеническим стандартам Укр и России. Знание стандартов обязательно.

15 лет назад
vip00
51 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров