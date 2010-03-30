Создание для торгующей компании большого кол-ва собственных каталогов в PDF из материалов производителей. Требования - Хорошее знание Акробата, опыт работы с PDF файлами. Инициативность, наличие возможности выполнение работ и контакта в дневное время. ...
Изменить формат картинок детской книги
Задача: изменить формат имеющихся страниц цветной книги, иначе расположить на них текст, сделать читабельным на фоне картинки и по шрифту отвечающим гигиеническим стандартам Укр и России. Знание стандартов обязательно.
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