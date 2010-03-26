Отрисовать в векторе логотип

Используя фотошоп необходимо создать листовку 1/3 А4 те 210*97 (+2мм с каждого края на обрезку с фоном), Листовка с двустороней печатью т. е. необходимо два файла этого формата, яркая и элегантная, с крупным текстом, чтобы ...