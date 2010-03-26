Отрисовать в векторе логотип

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт19 заявок396 просмотров

Нужно отрисовать в векторе логотип. Эскиз есть.

15 лет назад
MDM1
60 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад