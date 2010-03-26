Здравствуйте, нужен макет рекламной листовки для корела, формат - А4, тематика - детские парты-трансформеры.
Нужен макет в журнал
Нужен макет в журнал размером: (216x303 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация). Дизайн на Ваш вкус ! Надо стильно ! Срок минимальный на изготовление !
В макете рекламируем:
1. Фирменный магазин MINELAB
(495) 646-68-04
Москва, ул. Фадеева, д. 5, стр. 1, офис 108.
Часы работы: ежедневно с 10:00-20:00
Полный выбор металлодетекторов Minelab. Подарки при покупке ! (вставляем фото детектора: http://www.zolotaya-mina.ru/metalloiskateli-minelab/minelab-x-terra-705.html )
СУПЕРЦЕНЫ НА МАГНИТЫ
Магнит МП 80 – 400 руб.
Магнит МП 300 – 1800 руб.
РЫМ – болты в комплекте ! (вставляем фото магнита http://www.zolotaya-mina.ru/poiskovyie-magnityi/magnit-poiskovyiy-f-110-kg.html )
Так же в наличии совки для поиска на пляже, металлические подлокотники ! (фото совка: http://www.zolotaya-mina.ru/sovki-dlya-plyazha-scoop-/sovok-dlya-plyazha-universalnyiy-scoop.html )
У нас Вы найдете полный ассортимент катушек DeTech ! (фото катушки: http://www.zolotaya-mina.ru/katushki-detech/poiskovaya-katushka-detech-sef-15x18.html )
Также Вы можете посетить наш интернет магазин Золотая Мина? Где можно найти металлоискатели всех популярных моделей !
(495) 940-96-42
Требования к макетам, принимаемым в производство.
1. Носители:
CD-R или CD-RW (стандарт ISO9660);
На диске не должно быть никаких лишних файлов, в том числе промежуточных результатов работы.
2. Обозначение файлов:
Название файла не должно превышать 30 знаков.
В обозначении файлов могут использоваться только латинские буквы a-z и цифры 0-9.
Для разделения слов должен использоваться знак подчеркивания _ . Использование других знаков не допускается.
Для удобства работы желательно, чтобы название файла соответствовало его содержанию.
3. Формат файлов:
Исключительно TIFF, 300 dpi
4. Общие требования:
1. Размер макета должен соответствовать 1:1 формату рекламы в журнале.
2. Макеты могут быть архивированы только программами ARJ или ZIP.
3. Макет обязательно должен сопровождаться распечаткой в масштабе 100% или цветопробой.
4. Распечатка должна содержать название файла.
5. Цветные иллюстрации принимаются только в цветовой модели СМYК и Grayscale.
6. Разрешение растровых иллюстраций: CMYK и Grayscale 300 dpi.
7. В файлах растровых иллюстраций не допускается использование LZW и JPEG-сжатия.
8. В файлах не должно быть:
обтравочных контуров.
alfa-channels в TIFF-файлах.
9. При дизайне и верстке разворотных полос необходимо учитывать реальные возможности полиграфического оборудования:
нежелательно использование тонких линий, совмещаемых в развороте;
нежелательно совмещаемых в развороте значимых объектов и портретов;
нежелательно использование распашных объектов, расположенных с наклоном.
10. Цветная распечатка не является образцом цветопередачи. Претензии по цвету принимаются только при наличии полиграфической цветопробы.
!Внимание! В прайсе указаны дообрезные размеры макетов, в которые уже входят припуски на обрез, поэтому любые значащие элементы макета должны быть расположены не ближе, чем в 15 мм от края макета. Если макет идет под обрез (например, полоса или 2 полосы) припуски под обрез должны составлять не менее 10мм; отступ для всех значащих элементов изображения (рамок, логотипов и т.п.) и текста должен составлять не менее 15мм от края макета.
Выбранный исполнитель
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