Нужен макет в журнал размером: (216x303 мм - под обрез, 190х277 мм – несущая информация). Дизайн на Ваш вкус ! Надо стильно ! Срок минимальный на изготовление !

В макете рекламируем:

1. Фирменный магазин MINELAB

www.kladovik.ru

[email protected]

(495) 646-68-04

Москва, ул. Фадеева, д. 5, стр. 1, офис 108.

Часы работы: ежедневно с 10:00-20:00

Полный выбор металлодетекторов Minelab. Подарки при покупке ! (вставляем фото детектора: http://www.zolotaya-mina.ru/metalloiskateli-minelab/minelab-x-terra-705.html )

СУПЕРЦЕНЫ НА МАГНИТЫ

Магнит МП 80 – 400 руб.

Магнит МП 300 – 1800 руб.

РЫМ – болты в комплекте ! (вставляем фото магнита http://www.zolotaya-mina.ru/poiskovyie-magnityi/magnit-poiskovyiy-f-110-kg.html )

Так же в наличии совки для поиска на пляже, металлические подлокотники ! (фото совка: http://www.zolotaya-mina.ru/sovki-dlya-plyazha-scoop-/sovok-dlya-plyazha-universalnyiy-scoop.html )

У нас Вы найдете полный ассортимент катушек DeTech ! (фото катушки: http://www.zolotaya-mina.ru/katushki-detech/poiskovaya-katushka-detech-sef-15x18.html )

Также Вы можете посетить наш интернет магазин Золотая Мина? Где можно найти металлоискатели всех популярных моделей !

www.zolotaya-mina.ru

[email protected]

(495) 940-96-42

Требования к макетам, принимаемым в производство.

1. Носители:

CD-R или CD-RW (стандарт ISO9660);

На диске не должно быть никаких лишних файлов, в том числе промежуточных результатов работы.

2. Обозначение файлов:

Название файла не должно превышать 30 знаков.

В обозначении файлов могут использоваться только латинские буквы a-z и цифры 0-9.

Для разделения слов должен использоваться знак подчеркивания _ . Использование других знаков не допускается.

Для удобства работы желательно, чтобы название файла соответствовало его содержанию.

3. Формат файлов:

Исключительно TIFF, 300 dpi

4. Общие требования:

1. Размер макета должен соответствовать 1:1 формату рекламы в журнале.

2. Макеты могут быть архивированы только программами ARJ или ZIP.

3. Макет обязательно должен сопровождаться распечаткой в масштабе 100% или цветопробой.

4. Распечатка должна содержать название файла.

5. Цветные иллюстрации принимаются только в цветовой модели СМYК и Grayscale.

6. Разрешение растровых иллюстраций: CMYK и Grayscale 300 dpi.

7. В файлах растровых иллюстраций не допускается использование LZW и JPEG-сжатия.

8. В файлах не должно быть:

обтравочных контуров.

alfa-channels в TIFF-файлах.

9. При дизайне и верстке разворотных полос необходимо учитывать реальные возможности полиграфического оборудования:

нежелательно использование тонких линий, совмещаемых в развороте;

нежелательно совмещаемых в развороте значимых объектов и портретов;

нежелательно использование распашных объектов, расположенных с наклоном.

10. Цветная распечатка не является образцом цветопередачи. Претензии по цвету принимаются только при наличии полиграфической цветопробы.

!Внимание! В прайсе указаны дообрезные размеры макетов, в которые уже входят припуски на обрез, поэтому любые значащие элементы макета должны быть расположены не ближе, чем в 15 мм от края макета. Если макет идет под обрез (например, полоса или 2 полосы) припуски под обрез должны составлять не менее 10мм; отступ для всех значащих элементов изображения (рамок, логотипов и т.п.) и текста должен составлять не менее 15мм от края макета.