Разработать дизайн рекламного буклета

Нуно сделать двух сторонний макет рекламного буклета формата А6.

Дизайн макета должен быть схож с дизайном сайта http://itprm.ru/

Все должно быть готово не позже 28.04 до 12:00

Но чем раньше тем лучше.

Требование к макету:

Макеты принимаются к печати в векторных форматах (CorelDraw, Illustrator, QwarkXpress любая версия), в формате PSD (разрешение не меньше 300 dpi). Файлы в других форматах, сделанные в Word, Publisher, Excel, PowerPoint, AutoCad, макетами не считаются.

Все цвета, за исключением дополнительных (Pantone), должны быть в цветовой модели CMYK или Grayscale.

Используемые шрифты должны быть переведены в кривые.

Если в макете есть элементы, идущие "на вылет" или касающиеся обрезного края, они должны выходить за обрез на 5 мм.

Информационную часть публикации (текст, телефоны, адреса) не размещайте ближе 4 мм от края