Требуется сделать 9 цветных картинок для печати А3 Тематика туризм С нанесением в угол логотипа (вектор есть) P.S. Они ...
Разработать дизайн рекламного буклета
Нуно сделать двух сторонний макет рекламного буклета формата А6.
Дизайн макета должен быть схож с дизайном сайта http://itprm.ru/
Все должно быть готово не позже 28.04 до 12:00
Но чем раньше тем лучше.
Требование к макету:
Макеты принимаются к печати в векторных форматах (CorelDraw, Illustrator, QwarkXpress любая версия), в формате PSD (разрешение не меньше 300 dpi). Файлы в других форматах, сделанные в Word, Publisher, Excel, PowerPoint, AutoCad, макетами не считаются.
Все цвета, за исключением дополнительных (Pantone), должны быть в цветовой модели CMYK или Grayscale.
Используемые шрифты должны быть переведены в кривые.
Если в макете есть элементы, идущие "на вылет" или касающиеся обрезного края, они должны выходить за обрез на 5 мм.
Информационную часть публикации (текст, телефоны, адреса) не размещайте ближе 4 мм от края
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