Разработать дизайн рекламного буклета

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт24 заявки394 просмотра

Нуно сделать двух сторонний макет рекламного буклета формата А6.

Дизайн макета должен быть схож с дизайном сайта http://itprm.ru/

Все должно быть готово не позже 28.04 до 12:00

Но чем раньше тем лучше.

Требование к макету:

Макеты принимаются к печати в векторных форматах (CorelDraw, Illustrator, QwarkXpress любая версия), в формате PSD (разрешение не меньше 300 dpi). Файлы в других форматах, сделанные в Word, Publisher, Excel, PowerPoint, AutoCad, макетами не считаются.

Все цвета, за исключением дополнительных (Pantone), должны быть в цветовой модели CMYK или Grayscale.

Используемые шрифты должны быть переведены в кривые.

Если в макете есть элементы, идущие "на вылет" или касающиеся обрезного края, они должны выходить за обрез на 5 мм.

Информационную часть публикации (текст, телефоны, адреса) не размещайте ближе 4 мм от края

AutoCADCorelDRAWPowerPoint
15 лет назад
Spyashiy
Глеб 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Askuzin
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Askuzin
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Полноцветная листовка!

    $5

    Используя фотошоп необходимо создать листовку 1/3 А4 те 210*97 (+2мм с каждого края на обрезку с фоном), Листовка с двустороней печатью т. е. необходимо два файла этого формата, яркая и элегантная, с крупным текстом, чтобы ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка каталога

    Необходимо сверстать каталог 300 полос по утвержденной дизайн концепции. Принципиальна важна работа в офисе заказчика (центр Москвы, рядом с метро).

    Верстка полиграфии3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Имиджевый плакат и флеш ролик

    $250

    Для сотрудничества с печатным изданием требуется дизайнер (или дизайнеры, дизайнерши) который умеет: - Сделать для нас имиджевый плакат для распространения в маршрутках. - Сделать для нас имиджевый . ...

    Верстка полиграфии1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нарисовать рекламный плакат

    $20

    Приветствую! Нужно нарисовать информационный плакат на тематику - сигнализация для дома, безопасность. Текст и описание что там должно быть, а так же фотки самой сигнализации я предоставлю. Размер - 100х150 см. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Листовка А4

    Дизайн и верстка листовки А4 двухсторонняя, с всеми требованиями для печатников требования тут http://www.npt.ru/content/treb/prepress/ Напишите цены и сроки

    Верстка полиграфии33 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Визитка для Different

    $17

    Необходимо сделать работающую визитную карточку для компании, занимающейся изготовлением и продвижением сайтов. Примерный формат и стиль: http://floomby.ru/content/QOpk9IVlk9/ http://floomby.ru/content/liP1SM4HtE/ http://floomby.ru/content/9tfc14MIEO/ http://floomby.ru/content/UVynSMITHk/ На визитке должен быть логотип ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад