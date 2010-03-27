Дизайн баннера в газету

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен4 заявки157 просмотров

Нужен разработать дизайн модуля для размещения в газете.

Инфа в модуле: "Разработка сайтов. от визитки до портала. Телефон 123-456-78"

оттенки серого, размер 84Х49 мм, .ai

15 лет назад
korifey
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lanc2007
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Дмитрий выполнил задание качественно и в срок. Сотрудничеством доволен, рекомендую!

Заявки фрилансеров

lanc2007
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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