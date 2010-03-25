Дизайн каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт31 заявка413 просмотров

Нужен дизайн простенького но со вкусом каталога продукции.

Некоторые моменты:

- Титулка

- однотипные страницы, только контент разный.

- подбор фото в каталог исполнителем

Если не понятно написал, задавайте уточняющие вопросы.

[email protected]

15 лет назад
harpoon
Мазур 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров