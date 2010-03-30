Здравствуйте, нужен макет рекламной листовки для корела, формат - А4, тематика - детские парты-трансформеры.
Сделать из 20 скринов сайтов картинки формата А4.
Сделать из 20 скринов сайтов картинки формата А4 для печати. Срочно.
Контакты:
ICQ 2229966
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