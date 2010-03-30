Сделать из 20 скринов сайтов картинки формата А4.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен2 заявки103 просмотра

Сделать из 20 скринов сайтов картинки формата А4 для печати. Срочно.

Контакты:

ICQ 2229966

[email protected]

15 лет назад
Lime_Studio
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Очень терпеливый и ответственный человек. Полностью довольны работой!
Хороший проект и заказчик, во время и задание, и правки , и оплата. Буду рада еще поработать

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад