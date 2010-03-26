Нужен препресс 120+4 полноцветных полос

Собственно, нужно оперативно сделать препресс файлов по требованиям типографии и потом выложить на их фтп.

Файлы в индизайне.

Фото по сумме красок или по каким-то другим параметрам не обработаны. Формат - jpeg 300 точек.

требования в прикрепленном файле.

Объем 120+4 полноцветных полос.

Срок - 1 день.Препресс, проверка файлов, заливка на фтп.

Больше никаких технических подробностей сказать не смогу - специалист, который этим занимался сейчас недоступен.

Пишите на почту [email protected]

оплата в рублях на счет в банке или вебмани.