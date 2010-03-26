Здравствуйте, нужен макет рекламной листовки для корела, формат - А4, тематика - детские парты-трансформеры.
Нужен препресс 120+4 полноцветных полос
Собственно, нужно оперативно сделать препресс файлов по требованиям типографии и потом выложить на их фтп.
Файлы в индизайне.
Фото по сумме красок или по каким-то другим параметрам не обработаны. Формат - jpeg 300 точек.
требования в прикрепленном файле.
Объем 120+4 полноцветных полос.
Срок - 1 день.Препресс, проверка файлов, заливка на фтп.
Больше никаких технических подробностей сказать не смогу - специалист, который этим занимался сейчас недоступен.
Пишите на почту [email protected]
оплата в рублях на счет в банке или вебмани.
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