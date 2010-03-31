Дизайн листовки а6

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен15 заявок216 просмотров

Нужен несложный дизайн листовки для интернет-магазина. Цветная, односторонняя, формат а6.

Принцип простой: шапка с логотипом и контактами, ниже - небольшие описания с изображением какого либо товара. расположение примерно так, как в приложении.

листовка нужна в формате, удовлетворяющем требованиям типографии. формат 148х105, требования: http://www.polygraphiya.ru/cifra/require.php

срок - 1 день

15 лет назад
moksem
Максим 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Сделано в срок и качественно. Помимо заказанного Евгений сделал в качестве "бонуса" дополнительную работу, что приятно. Надеюсь на сотрудничество в будущем. Спасибо!
Только положительные впечатления о сотрудничестве: четкое задание, никаких проблем с оплатой. Надеюсь на продолжение сотрудничества. Рекомендую Максима как надежного и вежливого в общении заказчика.

Заявки фрилансеров

barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад