Нужна листовка

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен7 заявок270 просмотров

Нужна листовка в цвете, А4, двухсторонняя.

См. образец.

Оплата- по факту!

15 лет назад
SergioPavlo
Сергей 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

pixx
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)
15 лет назад
$20
2 дня
Irina_Borisova
Ирина 
51 год
18 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
15 лет назад
$30
2 дня
Ирина, выполнила работу на отлично в сжатые сроки, за что, огромное спасибо!
Очень хороший заказчик, постановка задания была точная и понятная. Оплата сразу после утверждения и в полном объеме. Спасибо! И надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

pixx
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)
15 лет назад
Irina_Borisova
Ирина 
51 год
18 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
15 лет назад