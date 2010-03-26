Сделать дизайн визитки(цветной и черн.бел.вариант)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен41 заявка2175 просмотров
#1$10

Центр платных консультаций

Иванов Иван Иванович

тел. ***

стоимость 15 руб. за мин без НДС

для абонентов Мегафон и стационарных телефонов

тел. 0741

добавочный 1063 #

стоимость 30 руб. за мин без НДС

для абонентов Мегафон, Билайн и МТС

15 лет назад
adronrom
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

atoll
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

atoll
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
#1

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