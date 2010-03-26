Создание для торгующей компании большого кол-ва собственных каталогов в PDF из материалов производителей. Требования - Хорошее знание Акробата, опыт работы с PDF файлами. Инициативность, наличие возможности выполнение работ и контакта в дневное время. ...
Сделать дизайн визитки(цветной и черн.бел.вариант)
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