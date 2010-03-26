Создание каталогов в PDF

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт15 заявок1039 просмотров

Создание для торгующей компании большого кол-ва собственных каталогов в PDF из материалов производителей.

Требования - Хорошее знание Акробата, опыт работы с PDF файлами. Инициативность, наличие возможности выполнение работ и контакта в дневное время. Проживание в Москве и МО

15 лет назад
Yuri2d
Юрий 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров