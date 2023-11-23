Нужно разработать сертификат для курсов пилотирования FPV дронами.

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Нужно разработать уникальный сертификат для курсов пилотирования FPV дронами.

Формат А4 вертикальной ориентации.

ТЗ:

  1. Обязательно использовать логотип школы.

  2. Придерживаться цветов логотипа ( в общей стилистике )

  3. Сверху " Сертификат "

    Ниже кому выдан ....

    Успішно пройшов курс "Пілот FPV дрона. Базові навички пілотування."

  4. Дати з - по

  5. Внизу справа место для печати

  6. Внизу справа подпись

Сертификат на украинском языке.

Также прикреплю рефернсы.

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