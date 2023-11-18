Оформить две страницы текста к вечеру(задание с онлайн курсов)

Задание состоит в оформлении текста по знаниям, полученным на лекции. Само задание ниже, презентации с лекций приложены.

Задание: Оформите текст согласно знаниям, полученным на лекции: подберите шрифты, составьте структуру, придумайте модульную сетку, расставьте акценты в тексте.

Текст приложен.

Оформленный текст обязательно переводить в pdf.

Сильно стараться не нужно, выполнить как старательный новичок.

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