Нужно сделать обложку для аудиокниги и натянуть на коробку-mockup или на книгу-mockup

Title: Интервью на QA Manual

Subtitle: Вопросы и ответы

Общая информация

Эта книга сделала для помощи в подготовке к интервью. Можно слушать в дороге.

Есть текстовая версия на сайте localcoding.us + интерактивные задания

Вопросов с ответами 175

Бесплатно

В приложении иллюстрация и логотип и примерное расположение, но вы можете менять так чтобы хорошо читалось, выглядело привлекательно, и ярко.

Шрифты, цвета – на ваше усмотрение.

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