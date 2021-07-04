Разработать 10 графических макетов по заданным размерам для полиграфии. Макеты должны содержать фотографии и соответствовать требованиям формата: Photoshop для лазера и Corel Draw для пескоструя и фрезы. Обратите внимание на стандарты размещения текста: фамилия 4-5 см, имя и отчество 2-3 см, даты +-2 см, эпитафия 1,5-2 см.
Обложка для аудиокниги
Нужно сделать обложку для аудиокниги и натянуть на коробку-mockup или на книгу-mockup
Title: Интервью на QA Manual
Subtitle: Вопросы и ответы
Общая информация
- Эта книга сделала для помощи в подготовке к интервью. Можно слушать в дороге.
- Есть текстовая версия на сайте localcoding.us + интерактивные задания
- Вопросов с ответами 175
- Бесплатно
Шрифты, цвета – на ваше усмотрение.
Если что-то нужно с elements.envato.com дайте знать
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