Обложка для аудиокниги

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт14 заявок643 просмотра

Нужно сделать обложку для аудиокниги и натянуть на коробку-mockup или на книгу-mockup

Title: Интервью на QA Manual

Subtitle: Вопросы и ответы

Общая информация

  • Эта книга сделала для помощи в подготовке к интервью. Можно слушать в дороге.
  • Есть текстовая версия на сайте localcoding.us + интерактивные задания
  • Вопросов с ответами 175
  • Бесплатно
В приложении иллюстрация и логотип и примерное расположение, но вы можете менять так чтобы хорошо читалось, выглядело привлекательно, и ярко. 

Шрифты, цвета – на ваше усмотрение.

Если что-то нужно с elements.envato.com дайте знать

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