Сделать графический макет

$34
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен7 заявок575 просмотров

Сделать 10 макетов по заданным размерам (пример во вложении). Будут в основном с фотографиями для портретов (фото готовые, просто в ставить).

Photoshop , CorelDraw , Illustrator

Требования к формату макетов:

Лазер: Формат Photoshop , разрешение 151 пикс/дюйм

Пескоструй, Фреза : Corel Draw .

Все макеты делаются в размер.

Стандарты букв (в зависимости от формы, шрифта, расположения меняются)

- Фамилия - 4-5 см

Имя, отчество - 3 - 2,5 см

Даты - +-2 см

Эпитафия - 1,5 - около 2 см

CorelDRAW
4 года назад
ZulfiyaBirykova
Зульфия 
44 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

D_Nastya
33 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$100
1 день
Рекомендую Анастасию как грамотного, профессионального специалиста! Все сделала в оговоренные сроки, быстро и качественно! Никаких лишних вопросов, все по существу и попадание практически с первого раза! Очень рада, что нашла такого ответственного и пунктуального специалиста!
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Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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3 года назад
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Алла
 
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D_Nastya
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