Необходимо сделать принты на игровую консоль+контроллеры

Есть вырезки для печати и реза наклеек, есть псд файлы для составления визуала (мокапы для принта)

Итого один принт (например по теме ГТА) будет состоять из:

PS4 Pro - картинка в пнг (визуал -как будет выглядеть наклейка на консоли)+ файл пдф (со слоями для печати, для реза - образцы, файлы - все предоставим)

PS5 - картинка в пнг (визуал -как будет выглядеть наклейка на консоли)+ файл пдф (со слоями для печати, для реза - образцы, файлы - все предоставим)

Xbox One - картинка в пнг (визуал -как будет выглядеть наклейка на консоли)+ файл пдф (со слоями для печати, для реза - образцы, файлы - все предоставим)

Xbox SS - картинка в пнг (визуал -как будет выглядеть наклейка на консоли)+ файл пдф (со слоями для печати, для реза - образцы, файлы - все предоставим)

Т.е.

для каждого принта:

4 визуала (в пнг)

4 комплекта файлов (на консоль и контроллер) для печати и реза наклеек

итого 8 комплектов.

Принты отрисовывать не надо, Вам надо будем подобрать (из доступных в инете) крутые картинки по теме. Возможно дополнить их тенями, надписями с названием игры. например ГТА, девочки ахегао, и т.д.

Тем много, можем договориться и на 5-10-15 и т.д.

Оплата за принт (8 комплектов) - 500руб

в приложении представлены 4 визуала для одного принта