Верстка инструкций и этикеток

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
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Нам периодически, но достаточно регулярно, требуется верстка этикеток на товар в .pdf под печать и перевод/верстка инструкций на товар. Можем перевод инструкций сами делать, но все таки знание английского предпочтительно. Вложил файл этикеток для понимания. Прошу предложить свои услуги с ценой за час или как-то по-другому. В целом, оценить время и стоимость каждой задачи вполне возможно на старте.

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Верстка полиграфии
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