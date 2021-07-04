Требуется разработать обложку для аудиокниги 'Интервью на QA Manual', включая натяжку на коробку или книгу-mockup. Обложка должна быть яркой и привлекательной, с возможностью изменения шрифтов и цветов. В приложении есть иллюстрации и логотип для использования. Подходите к дизайну креативно, чтобы обложка была читабельной и интересной.
Верстка инструкций и этикеток
Нам периодически, но достаточно регулярно, требуется верстка этикеток на товар в .pdf под печать и перевод/верстка инструкций на товар. Можем перевод инструкций сами делать, но все таки знание английского предпочтительно. Вложил файл этикеток для понимания. Прошу предложить свои услуги с ценой за час или как-то по-другому. В целом, оценить время и стоимость каждой задачи вполне возможно на старте.
Заявки фрилансеров
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