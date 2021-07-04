Нам периодически, но достаточно регулярно, требуется верстка этикеток на товар в .pdf под печать и перевод/верстка инструкций на товар. Можем перевод инструкций сами делать, но все таки знание английского предпочтительно. Вложил файл этикеток для понимания. Прошу предложить свои услуги с ценой за час или как-то по-другому. В целом, оценить время и стоимость каждой задачи вполне возможно на старте.