Визитка будет на прозрачном пластике. Что то типа: http://vals.net.ua/wp-content/uploads/2010/04/73.jpg Должен быть логотип, ФИО, телефон, почта - и блок с QR кодом - с этими данными Стильно, красиво.
Приватный проект для Зубова Оля (Emerry)
Фирменный стиль: Логотип, Визитка, Бланк, Футболка, упаковочная коробка.
Выбранный исполнитель
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