Приватный проект для Зубова Оля (Emerry)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен2 заявки157 просмотров

Фирменный стиль: Логотип, Визитка, Бланк, Футболка, упаковочная коробка.

13 лет назад
lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
20 часов назад

Выбранный исполнитель

Emerry
36 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$65
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Как всегда приятно работать. Терпелив, понимающий, всегда идет на встречу. Оплата всегда своевременная. Хороший заказчик, будем работать и дальше с удовольствием :).

Заявки фрилансеров

Emerry
36 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад