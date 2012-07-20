Визитка будет на прозрачном пластике. Что то типа: http://vals.net.ua/wp-content/uploads/2010/04/73.jpg Должен быть логотип, ФИО, телефон, почта - и блок с QR кодом - с этими данными Стильно, красиво.
Сделать визитку
сделать визитку для интернет-магазина
материалы во вложении
все стандартно, лого, оформление, сайт и телефон
Интернет-магазин семян, 2 стороны на усмотрение дизайнера
Заявки фрилансеров
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