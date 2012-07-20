Сделать визитку

$15
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Закрыт20 заявок250 просмотров

сделать визитку для интернет-магазина

материалы во вложении

все стандартно, лого, оформление, сайт и телефон

Интернет-магазин семян, 2 стороны на усмотрение дизайнера

13 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров