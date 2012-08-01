Нужен классный дизайн визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен25 заявок223 просмотра

Требуется изготовить стильный и современный дизайн визитки. Подробности в переписке. Указывайте сроки и вашу цену.

13 лет назад
kliker
50 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

stira
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
11 дней
Классные дизайнерские решения, человеческий подход к делу, маленькие сроки, низкая стоимость. Логотипы теперь делаю ТОЛЬКО у Дмитрия!
Сотрудничеством доволен

Заявки фрилансеров

stira
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад