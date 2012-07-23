2 надписи на футболку

1.Надпись размером около 100х100мм, 120х120мм: "Лидер 2012 Красноармейский район" (Лидер 2012 должна быть как-то выделена), туда же предоставлю флаг или герб района в векторе (*.cdr)

2.Надпись: "Я в команде!" (ширина 295мм)

Различных вариантов должно быть не менее 2-х (как минимум один с флагом или гербом и один без флага/герба).

По цветам тоже самое: нужен вариант надписи красного (на красную футболка) и зеленого (на зеленую) цветов.

Превью прошу предоставить таким же способом, как во вложении: футболка с надписями спереди и сзади. (чистые футболки с красными и зелеными рукавами сброшу исполнителю на мыло или в скайп)