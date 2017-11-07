Сверстать страницы в indesign

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Закрыт3 заявки193 просмотра

Есть макет в indesign cc 2018 нужно сверстать некоторые страницы по выработанной стилистике

Отрисовать некоторые картинки. 

8 лет назад
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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