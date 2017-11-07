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Сверстать страницы в indesign
Есть макет в indesign cc 2018 нужно сверстать некоторые страницы по выработанной стилистике
Отрисовать некоторые картинки.
Заявки фрилансеров
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