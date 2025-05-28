Необходим специалист, который сможет разработать с помощью ИИ видео для рилсов в инстаграм.

Это должны быть два персонажа: мужчина и женщина, которые озвучивают текст. А сверху идет видеоряд.

пример того что нужно отправим кандидату.

Оставляйте, пожалуйста, отклики только с опытом работы.

Ответим всем.