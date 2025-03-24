Создание клипа под минус

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Открыт2 заявки21 просмотр

Здравствуйте! Мне нужна грамотная нарезка кадров из к/ф «Преступление и наказание». Фигурировать должна в основном Соня Мармеладова, т. к. я исполняю ее арию («Боль и страх»). В этой арии Соня изливает свою душу, свои переживания. На что ей приходится идти, чтобы прокормить свою семью.

Прикрепляю плюс (слушать с 1:00) и минус

Нарезка видео
16 часов назад
Дарья
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Была
14 часов назад
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Михаил
 
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