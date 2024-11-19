Ищу монтажера

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки14 просмотров

Ищу монтажера, которому требуется: 1. Опыт в коммерческом монтаже и хороший вкус. 2. Умение разбирать проекты из Энвато и адаптировать их под нужды. 3. Соблюдение дедлайнов. Более подробная информация будет в личных сообщениях.

Монтаж видеороликов
5 месяцев назад
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