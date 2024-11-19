Монтажер Reels

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки20 просмотров

Я ищу монтажера для создания коротких динамичных видео.

Обязанности включают умение работать с видеоматериалом, добавлять эффекты, переходы и придавать ролику уникальность.

Необходимо монтировать в Premier Pro.

Пожалуйста, укажите прайс за ролик и предоставьте примеры работ.

Adobe Premiere ProReelsДобавление эффектовМонтаж видеороликовСоздание рилсов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Олександр
 
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