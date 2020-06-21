Монтаж видео

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Закрыт1 заявка198 просмотров

Здравствуйте. У меня есть 2 коротких ролика (один 34 секунды ,второй 14 секунд). Их надо соединить в один и немного на пару секунд в начале обрезать. 

5 лет назад
guest_15837835515812
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
51 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
27 отзывов
5 лет назад

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